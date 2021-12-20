الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بحي غرب

تركيب الإنترلوك
تركيب الإنترلوك بالحارات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال تركيب الإنترلوك بعدد من الشوارع والحارات الضيقة بحي غرب أسيوط عقب الانتهاء من رفع المخلفات والتعديات وذلك لتسهيل الحركة على المواطنين للتنقل والانتقال وإضفاء المظهر الجمالي لها خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية.

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 تركيب الإنترلوك بالحارات 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين وضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الاستثمار الأوروبي حيث يشرف على إدارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان مؤكداً العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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 تركيب الإنترلوك بالحارات 

وأضاف محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط إنه تم رفع كافة المخلفات والمعوقات وتمهيد وتسوية لعدد من الحارات أمام مسجد المجاهدين فضلاً عن فرش تربة وبدء أعمال تركيب الإنترلوك بهذه المنطقة وذلك ضمن الخطة الموضوعة لتركيب الانترلوك في الحارات والشوارع الضيقة بالحي خاصة مع صعوبة رصفها بالطرق التقليدية لافتاً إلى المتابعة المستمرة من محافظ أسيوط لهذا التطوير وتوجيهات بالمرور الدوري والإشراف المباشر والتواجد الميداني لمتابعة مراحل العمل أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة مؤكداً على استمرار تجميل وتطوير المناطق والشوارع الجانبية وتحديداً الضيقة لأنها لا تقل أهمية عن الشوارع الرئيسية مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة.

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 تركيب الإنترلوك بالحارات 
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 تركيب الإنترلوك بالحارات 

وأوضح رئيس حي غرب أسيوط إنه يتم المتابعة المستمرة لأعمال تركيب بلاط الإنترلوك لتوفير المظهر الجمالي للشوارع الفرعية والضيقة التي لا يمكن رصفها حتى يتم توفير حياة معيشية أمنة للمواطنين في مختلف المناطق.

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 تركيب الإنترلوك بالحارات 
الدوري تعاون اسيوط تسهيل خدمات مشروعات محافظ أسيوط الاتحاد الأوروبي المشروعات تنمية المشروعات تطوير الخدمات اللواء عصام سعد جهاز تنمية المشروعات حي غرب أسيوط الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي

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