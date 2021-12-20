التحقيق فى إصابة 14 شخصًا إثر حادثى سير بالطريق الصحراوى

تباشر جهات التحقيق، اليوم الإثنين، التحقيقات في إصابة 14 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيل، مدير المرفق، إخطارًا من عمرو أحمد مشرف، إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثي انقلاب سيارتين، إحداهما سيارة ميكروباص أجرة ونتجت عنه إصابة 12 شخصًا.

بينما وقع الحادث الثاني بالقرب من قرية فارس على الطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، ونتجت عنه إصابة شخصين اثنين بعد انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.