الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى إصابة 14 شخصًا إثر حادثى سير بالطريق الصحراوى

حادث سير بالطريق
حادث سير بالطريق الصحراوي

تباشر جهات التحقيق، اليوم الإثنين، التحقيقات في إصابة 14 شخصًا إثر حادث انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي القاهرة - أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيل، مدير المرفق، إخطارًا من عمرو أحمد مشرف، إسعاف المحافظة، يفيد بوقوع حادثي انقلاب سيارتين، إحداهما سيارة ميكروباص أجرة ونتجت عنه إصابة 12 شخصًا.

بينما وقع الحادث الثاني بالقرب من قرية فارس على الطريق الصحراوي الغربي شمال أسوان، ونتجت عنه إصابة شخصين اثنين بعد انقلاب سيارة ملاكي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهما.

وزارة الداخلية ميكروباص سيارات الإسعاف إصابة شخصين وزارة الداخلية للمواطنين جهات التحقيق نقل المصاب الطريق الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

«الملا» يصدر حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول والتعدين

شاهد الإثبات فى اتهام كريم الهوارى بدهس 4 طلاب: رائحة الخمر كانت تفوح منه

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

الأمطار عرض مستمر.. نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية بأمطار غزيرة (فيديو)

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

حنين حسام للقاضى: «ملبستش عريان زى مودة الأدهم ولم أرتكب جريمة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

استعدادًا لهدمها.. الجيش الإسرائيلى يرسم خرائط لمنازل منفذى عملية «حومش»

فيضانات وأمطار .. عاصفة الكرمل تضرب إسرائيل

وإعمار القطاع .. وفد مصري في غزة لتعزيز تفاهمات التهدئة مع إسرائيل