صقيع شديد وسيولة مرورية بالساعات الأولى من صباح اليوم

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة استقرارًا في الأحوال الجوية بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دون سقوط أمطار، صاحبها انخفاض درجة الحرارة ورياح وبرودة وصقيع شديد، وسط حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات في جميع الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، وذلك بسبب تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

سيولة مرورية

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين على أن تشهد الأجواء برودة وصقيع شديد على كل الأنحاء مقارنة بحالة الطقس أمس الأحد، حيث تنخفض درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 15 درجة، والصغرى 7 درجات.

سيولة مرورية

وكشفت الهيئة عن أن طقس اليوم الإثنين، سوف يستمر في انخفاض درجة الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا.

سيولة مرورية

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرَّد أحيانًا بنسبة حدوث (60 إلى 80% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث (50 إلى 60% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا (الغربية - الشرقية - المنوفية) ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تخف تدريجيًا بعد فترة الظهيرة.

سيولة مرورية

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الإثنين، بالقاهرة العظمى 15 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة.