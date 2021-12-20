الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«أنشودة فرح» داخل المتحف القبطي بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد

الاحتفال بأعياد الميلاد
الاحتفال بأعياد الميلاد

نظم  المتحف القبطي بمصر القديمة معرضًا أثريًا مؤقتًا، تحت عنوان "أنشودة فرح"، لمدة ثلاث أسابيع، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

‎وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المعرض يضم 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف تمثل مشاهد للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة القبطية، من أهمها قطع من النسيج عليها راقصون، منهم من يحملون في ايديهم سعف النخيل، وغيرها عليها عازفون يعزفون الآلات الموسيقية، وأيقونتان للقديس نيقولاس، وأخرى تصور ميلاد السيد المسيح.

‎وأضافت جيهان شوقي مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش المعرض عدد من الفعاليات الترفيهية تتضمن عروض فنية للأطفال والكبار منها عرض لرقص البالية، وعزف على الكمان يقدمها أطفال من أعمار مختلفة، هذا بالإضافة إلى جولة إرشادية يقدمها أمناء المتحف للزائرين.

‎وأضافت أن الاحتفالية تضمنت عدد من الورش الفنية والمحاضرات، منها ورشة بعنوان ” فرحة ورق“ للرسم بطريقة الورق، تقدمها الفنانة آلاء شرارة، و ورشة فنية لعمل زينة الكريسماس ( بابا نويل) أمناء التربية المتحفية بالمتحف، ومحاضرة بعنوان ”رموز أيقونة البشارة والميلاد“ تلقيها شهد زكي مدير تطوير المواقع بوادي النطرون.

يشار إلى أن المتحف القبطي شهد تطويرًا لاستقبال الأشخاص من ذوي الهمم، حيث اتخذت  وزارة السياحة والآثار العديد من التدابير ونفذت عددا من المشروعات لتعزيز حقوق ذوي الهمم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة وتيسير زيارتهم داخل مختلف المتاحف والمواقع الأثرية في  مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

من بينها توفير كود الإتاحة الهندسية داخل المتاحف والمواقع الأثرية من خلال عمل مسارات زيارة مخصصة بالمتاحف وممرات خشبية بالمواقع الأثرية لذوي الهمم، بالإضافة إلى دورات مياه مخصصة وكراسي، ومنحدرات ومصاعد مخصصة لهم.

مصر سياحة مصر القديمة المجلس الأعلى للآثار الاحتفال بأعياد الميلاد الكريسماس الميلاد المجيد قطاع المتاحف

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