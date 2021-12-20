الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تطلق تطبيقًا لشهادات التطعيم ضد كورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

أطلقت الحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، تطبيقا يتم تحميله على الهواتف الذكية، ليسمح للأشخاص بتقديم ما يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، وهو ما يمكن استخدامه في أغراض متعددة، من بينها إجراءات السفر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "تطبيق شهادة التطعيم ضد كورونا"، والذي يعمل على هواتف أي فون ونظام أندرويد، يعرض معلومات مثل عدد الجرعات التي حصل عليها المستخدم وتاريخ التطعيم ونوع اللقاح.

وتصدر الحكومات المحلية في اليابان شهادات التطعيم الورقية منذ الصيف، لكن التطبيق الجديد يسهل على الأشخاص الحصول على الشهادة الإلكترونية من خلال نظام التعريف الوطني "ماي نمبر" (رقمي)، ما داموا قد تلقوا بالفعل هذه البطاقات، بحسب ما أفاد به مسؤول في "ديجيتال اجنسي" (الوكالة الرقمية).

وتصدر أرقام هوية من 12 رقما لجميع المواطنين والمقيمين في اليابان، ولكن يجب التقدم بطلب للحصول على البطاقات بشكل منفصل.

ومن خلال مسح بطاقات "ماي نمبر" باستخدام الهاتف الذكي، يمكن للأشخاص نقل المعلومات على التطبيق لتسجيل حالة التطعيم من "نظام تسجيل التطعيم" الذي أنشأته الحكومة وتستخدمه البلديات لإدارة البيانات الخاصة بتطعيم السكان.

وفي حال السفر الدولي، يحتاج المستخدمون إلى إدخال بيانات جواز السفر، وتتوفر التعليمات الخاصة بالتطبيق باللغة اليابانية فقط.

إصابات “أوميكرون” في اليابان

وكانت أعلنت وزارة الصحة اليابانية، عن أنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 65 حالة.

وأفادت الوزارة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»- بأن 13 شخصًا تتراوح أعمارهم من سن المراهقة إلى الستينات وصلوا إلى مطاري هانيدا وناريتا من الخارج بين يومي الأحد والأربعاء الماضيين، وتم اكتشاف إصابتهم بالمتحور.

وأكدت الوزارة أن ثلاثة منهم تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما لم يتم تطعيم اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الحالات الـ8 المتبقية لم يتضح ما إذا كانت تلقت تطعيمها أم لا.

وأشارت القناة إلى أنه تم تسجيل حالتين في محافظة "أوكيناوا" التي أوضحت حكومتها أنها لموظفة أمريكية مدنية تعمل في معسكر هانسن التابع لقوات مشاة البحرية الأمريكية وزوجها الياباني في الستينات من عمره.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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