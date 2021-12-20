«تايم أوت»: افتتاح المتحف الكبير ضمن 22 حدثًا مثيرًا في 2022

اختارت شبكة "تايم أوت" العالمية الترفيهية حدث افتتاح "المتحف المصرى الكبير" فى أواخر العام القادم، ضمن قائمتها لأفضل 22 تجربة جديدة في العالم يجب القيام بها في عام 2022، معتبرة أن افتتاحه سيكون "من أكثر التجارب والأحداث والافتتاحات الجديدة الممتعة والأصيلة والتي لا يمكن تفويتها في العام الجديد".

ووفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي تايمز" الباكستانية التي تصدر باللغة الإنجليزية، ذكرت الشبكة العالمية المتخصصة في صناعة الترفيه إن اختيارها افتتاح المتحف المصري الكبير ضمن أفضل التجارب والأحداث الممتعة في 2022، جاء بناءً على كونه "أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة"، فضلًا عن موقعه المميز بالقرب من أهرامات الجيزة العظيمة.

ولفتت الشبكة إلى إن المتحف المصري يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، كما يعرض آثار وكنوز الملك الفرعوني توت عنخ آمون، التي يزيد عددها على 5500 قطعة أثرية، مشيرة إلى أنه ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم عرض فيها مقتنيات من مقبرة الملك الصبي، بما في ذلك قناعه الذهبي المثير، في مكان واحد.

ونقلت الصحيفة عن كارولين ماكجين، رئيسة التحرير مجلة "تايم أوت" قولها "إن القائمة تضم أفضل الأشياء الجديدة التي يجب القيام بها في عام 2022 وهي دليلنا الأساسي لأكثر الأشياء إثارة التي تحدث حول العالم هذا العام".

وأضافت "تشمل قائمتنا متاحف ومناطق جذب جديدة ضخمة وعودة طال انتظارها للمهرجانات المحبوبة ، والعروض المسرحية الرائجة".

القائمة التي تم تجميعها من قبل خبراء شبكة "تايم أوت" العالميين بالإضافة إلى أكثر من 100 محرر خبير وكتاب محليين مستقلين، تضم افتتاح متحف "ميزون جينسبورج" في باريس وهو عبارة عن عرض لمنزل أيقونة الموسيقى والثقافة سيرج جينسبورج بعد إغلاقه لمدة طويلة، إلى جانب افتتاح معرض الموسيقى الهنجارية- بودابست في المجر.

ودعت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد إلى زيارة "المتحف المصرى الكبير" واصفة إياه بأنه "أحد العجائب المعمارية في العصر الحديث وأحد أكبر المتاحف في العالم"، خاصة مع عرض المتحف مقتنيات من مقبرة توت عنخ آمون، متوقعة أنها "ستكشف عن الثروة العظيمة للإمبراطورية المصرية وكنوزها الملكية".