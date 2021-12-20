الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 70% من مواطني كوريا الجنوبية يوافقون على إجراءات التباعد لكورونا

جريدة الدستور

خلص استطلاع للرأي اليوم الإثنين إلى أن أكثر من 70% من مواطني كوريا الجنوبية يوافقون على تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا.

أكثر من 70% من مواطني كوريا الجنوبية يوافقون على إجراءات التباعد لكورونا

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الاستطلاع الذي شمل  ألف شخص، ونظمته جماعة مدنية متعددة، توصل إلى أن 71.3% ممن شملهم الاستطلاع أيدوا قرار الحكومة بوقف مخطط "التعايش مع كورونا" السبت الماضي لمدة أسبوعين، وإعادة فرض إجراءات تباعد اجتماعي مشددة.

ووفقًا للخطة الجديدة، تم خفض الحد الأقصى للمشاركين في تجمعات خاصة إلى أربعة أشخاص، بالاضافة لفرض حظر تجوال ليلي على المقاهي والمطاعم.

وكان استطلاع مماثل أجرى في أبريل العام الماضي قد توصل إلى أن 94.5% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يشير إلى أن الدعم لفرض سياسات أكثر تشددا تراجع في ظل استمرار جائحة كورونا منذ عامين.

وأظهر الاستطلاع تراجع التقييم الايجابي لسياسة الحجر الصحي التي تتبعها الحكومة، حيث أيدها 75.9% في أبريل العام الماضي، في حين بلغت نسبة التأييد حاليا 49.6%.

 

 

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