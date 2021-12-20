الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نيوزيلندا تربط وفاة شاب بتلقيه لقاح «فايزر»

جريدة الدستور

 قالت السلطات في نيوزيلندا اليوم الاثنين إنها تعتقد أن وفاة رجل يبلغ من العمر 26 عامًا مرتبطة بتلقيه لقاح فايزر المضاد لكورونا بعد أن أصيب بالتهاب نادر في عضلة القلب عقب حصوله على الجرعة الأولى.

وهذه ثاني وفاة في نيوزيلندا ترتبط بأثر جانبي معروف لكنه نادر لقاح “فايزر” بعد أن أبلغت السلطات الصحية في أغسطس عن وفاة امرأة بعد تلقي الجرعتين.

وقال المجلس المستقل المعني بمراقبة سلامة لقاحات كورونا في بيان "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة لدينا حاليا، يعتبر المجلس أن إصابة هذا الشخص بالتهاب عضلة القلب ربما كان ناتجًا عن تلقيه اللقاح".

ولم يطلب الرجل، الذي توفي في غضون أسبوعين من حصوله على الجرعة الأولى، أي مشورة طبية أو علاج بعد الأعراض التي ظهرت عليه.

والتهاب عضلة القلب يمكن أن يحد من قدرته على ضخ الدم وقد يسبب تغيرات في إيقاع ضرباته.

وقال متحدث باسم شركة “فايرز” إن الشركة على علم بشأن التقارير عن حدوث الوفاة في نيوزيلندا، وإنها تراقب جميع التقارير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة.

وقال مجلس سلامة اللقاحات في نيوزيلندا إن شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، توفيا جراء إصابتهما المحتملة بالتهاب عضلة القلب بعد تلقي التطعيم. 

لكنها ذكرت أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات قبل ربط وفاة الطفل باللقاح، بينما من المستبعد أن تكون وفاة الشخص الآخر، وهو رجل في الستينيات من عمره، مرتبطة باللقاح.

وعلى الرغم من الآثار الجانبية النادرة، قال مجلس سلامة اللقاحات إن فوائد التطعيم تفوق مخاطره بشكل كبير.

وكانت أكدت شركة “فايزر” الأمريكية، إنها تتوقع بقاء وباء كورونا حتى عام 2024.

وأضافت “فايزر” أنها تتوقع تقديم طلب لاستخدام لقاحاها لكورونا للأطفال دون سن الخامسة في "النصف الأول من عام 2022" حيث يختبرون جرعة ثالثة للفئة العمرية.
 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

عادل النجار يوضح خطة استعدادات لمجابهة هطول الأمطار بمدينة 6 أكتوبر

اليوم مرافعة النيابة العامة في محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية

«الري» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول

اليوم.. إعادة محاكمة فتاة «التيك توك» حنين حسام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا