الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول

أمطار غزيرة على المحافظات
أمطار غزيرة على المحافظات

رفعت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الأجهزة المحلية، درجة الاستعداد القصوى، وذلك لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول، التي تشهدها عدة محافظات خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى المرور على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب المياه.

كما أكدت وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة توخي الحيطة والحذر الشديد خلال فترة سقوط الأمطار والسيول، خاصة في المناطق السكنية، والبعد عن الطرق الرئيسية بين المحافظات.

أمطار غزيرة وتعطيل الدراسة في تسعة محافظات

يأتي ذلك في ظل استمرار موجة الأمطار الغزيرة والرعدية على عدة أنحاء مع بدء نوة الفيضة الصغرى، مما أدى إلى تعطيل الدراسة في تسعة محافظات منها الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والدقهلية والقليوبية.

وكشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، الاثنين، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، ومنطقة الدلتا منها البحيرة والشرقية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ، وايضا  القاهرة ومناطق شمال الصعيد ومنها بنى سويف والمنيا والفيوم، وسيناء، وايضا تكون رعدية على عدة مناطق بالجمهورية.


نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال

كما تنشط الرياح الباردة على عدة مناطق منها سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد والدلتا، التي تصاحبها أمطار رعدية، مما يزيد من الشعور ببرودة الجو، وايضا نشاط رياح مثيرة للأتربة والرمال مما يعيق الرؤية ببعض المناطق المكشوفة.

في السياق ذاته، شدد الدكتور عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة الاستمرار فى متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات خلال فترة الأمطار الغزيرة.

بالإضافة إلى ما سبق، يقوم مركز التنبؤ بالفيضان باستخدام  تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة، لمتابعة معدلات الأمطار بصفة يومية على مدار الساعة.

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