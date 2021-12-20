فرنسا تسجل 48 ألفًا و473 إصابة جديدة بكورونا و75 حالة وفاة

سجلت فرنسا 48 ألفا و473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 75 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و730 ألفًا و140 إصابة، والوفيات إلى 122 ألفًا و478 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 116 مليون و208 آلاف و558 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكير، أن الحكومة لا تعتزم تمديد عطلة عيد الميلاد للمدارس بسبب انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه مرشحة الرئاسة الفرنسية فاليري بيكريس، الحكومة إلى تمديد العطلة حتى يمكن رصد الإصابات التي ستحدث في نهاية العام قبل عودة التلاميذ للمدارس، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي في وقت سابق أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر بسرعة في فرنسا وسيصبح هو الأكثر انتشارا مع بداية العام المقبل.

وفي سياق متصل، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن ما بين سبعة وعشرة بالمئة من إصابات فيروس كورونا الجديدة في فرنسا قد تكون بالمتحور أوميكرون.

وأضاف أن الانتشار السريع للمتحور الجديد كان السبب الرئيسي للتطبيق المزمع لجواز المرور الصحي الجديد في مطلع العام المقبل، الذي يلزم السكان بتقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح لدخول المطاعم أو ركوب وسائل النقل العام لمسافات طويلة.

وبموجب قواعد المرور الصحي الراهنة يكفي تقديم نتيجة اختبار سلبية لمرض كوفيد-19 لدخول الأماكن العامة.