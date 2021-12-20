تراجع الاكتتاب بصناديق الاستثمار الجديدة في الصين

أظهرت بيانات اقتصادية أن اضطراب سوق الأوراق المالية في الصين خلال العام الحالي ألقى بظلاله على الإقبال على الاكتتاب في صناديق الاستثمار الجديدة.

ورغم وصول حصيلة الاكتتاب في صناديق الاستثمار الجديدة منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم إلى حوالي تريليوني يوان صيني وهو ما يماثل تقريبا قيمة الاكتتابات في العام الماضي، فإن الطلب على الصناديق خلال الربع الأخير من العام الحالي وصل إلى أقل مستوياته منذ 2019، بحسب بيانات شركة الاستشارات المالية "زد- بن أدفايزورس ليمتد".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الثقة في صناديق الاستثمار تضررت نتيجة تذبذب سوق المال الصينية مع تباطؤ وتيرة إطلاق الصناديق الجديدة على مدار العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني والحملة الحكومية الصينية التي تستهدف الاستثمار الخاص في العديد من المجالات.

وعلى مستوى آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعًا من 83 في اليوم السابق.

وأفاد بيان للجنة بأن 37 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مقارنة مع 44 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 33 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 41 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636، وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم الأحد 100386 إصابة مؤكدة.