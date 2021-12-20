عادل النجار يوضح خطة استعدادات لمجابهة هطول الأمطار بمدينة 6 أكتوبر

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى واستمرار تمركز أفراد وسيارات الصرف الصحي تحسباً للتقلبات المناخية المفاجئة، مشدداً على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، والتأكد من تصريف مياه الأمطار والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.

وأوضح، عادل النجار، فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن تم التأكد من روافع محطات الصرف الصحي وجاهزيتها وتسليك البالوعات وبدء تفعيل غرف الطوارئ المركزية تحسبا لسقوط أمطار في غير مواعيدها، مؤكداً أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمحطات والروافع بالمدينة ووضع خطة لمجابهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء الحالي.

خطة مجابهة هطول الأمطار بـ6 أكتوبر

وأكد رئيس الجهاز، عن خطة استعدادات المدينة لفصل الشتاء تتضمن استعدادات محطة الصرف الرئيسية رقم 1 ورقم 2، ومحطة رفع صرف الحى السابع، مشيراً إلى أن خطة الاستعداد لموسم الشتاء تعتمد على عدة محاور، أبرزها: تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، وتوفير مولدات الكهرباء اللازمة لعمل محطات الصرف الصحى في حالة انقطاع التيار الكهربائي، ومراجعة صيانتها والتأكد من جاهزيتها للعمل، بجانب توفير عددٍ من الطلمبات للدفع بها إلى المناطق الساخنة "الأكثر تعرضاً لتجميع مياه الأمطار"، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية.

وأكد المهندس عادل النجار، ضرورة تأهيل فرق الطوارئ والمتابعة والرصد والتحرك السريع للتعامل مع الأزمات، وكذا تحديد النقاط الساخنة بالمدينة خلال موسم الشتاء ووضعها على رأس أولويات خطة الاستعداد لمجابهة الأمطار.

من جانبه؛ أكد المهندس محمود دسوقى معاون رئيس الجهاز لصيانة المياه والصرف الصحى على تمركز سيارات شفط المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المدينة تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة، بالإضافة إلى متابعة مناسيب محطات الصرف الصحى على مدار الساعة، لافتاً إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والعمليات والخط الساخن 15100 لتلقي شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعة.