المطران سامي فوزي يترأس قداس عيد الميلاد.. و«الأسقفية» تعلن التجهيزات

تستعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وقالت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: انه يترأس قداس العيد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية، مضيفًا: كما تحظر الكنيسة الدخول بلا كمامات.

وأوضحت الكنيسة الأسقفية ترتيبات استعدادات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للإعلام، قائلًا: “يسعد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن ترحب بالزملاء الصحفيين والإعلاميين مصوري الفضائيات ليلة عيد الميلاد المجيد فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري في صلوات قداس العيد بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساءا لنقل الصلوات والاحتفالات التي تتم مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي”.



جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.