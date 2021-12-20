سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 20-12-2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية استقرارًا كبيرًا خلال فترة التعاملات، اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر15,74 جنيه، فى ظل قيام البنك المركزي بالحفاظ على معدلات الأسعار لإحداث توازن في السوق المصرفي، خاصة مع ارتباط أسعار الدولار بأسعار تداول البورصة والكثير من المنتجات والسلع الأساسية التى تعتمد عليها الأسواق المصرية، لذلك يتم وضع آليات لاستقرار سعر صرف الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في ذات السياق، شهدت فترة التعاملات استمرار معدلات السحب على العملات مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، نظرًا لقيام كافة البنوك بتوفير كميات الدولار لتغطية حاجة العملاء، بجانب تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج التى تساهم في زيادة المعروض في سوق الصرف.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ما سبق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء و15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

فيما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

