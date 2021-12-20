«اغتصاب متكرر».. ناشيونال جيوجرافيك ترصد انتهاكات القوات الإثيوبية فى تيجراى

نددت مجلة “ناشيونال جيوجرافيك” الأمريكية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا وتحديدا في تيجراي، حيث تحول الصراع بين الحكومة وجبهة تحرير تيجراي لأزمة إنسانية مع نزوح الملايين ومقتل الآلاف واغتصاب الكثيرين، كما رصدت المجلة حالات من النساء اللاتي تم اغتصابهن على أيدي القوات الحكومية الإثيوبة والقوات الإرتيرية الموالية لها.

شهادات تكشف انتهاكات الحكومة الإثيوبية

وقالت إحدى النساء التي رفضت الكشه عن هويتها لأمور تتعلق بالسلامة والأمن: “عندما وصل الجيش الإثيوبي القرية التي أعيش فيها، أخذوا خمسة من أطفالي من أجل القتال ولكن في النهاية عاد إليّ طفل واحد فقط”.

وتقول سيدة أخرى من قلب مستشفى آيدر المركزي في عاصمة تيجري ميكيلي: “أصيب منزلنا المبني من اللبن والعشب بنيران قذائف الهاون التي دمرت منزلي حيث أصيبت ابنتي بحروق تزيد عن 40% من جسدها”.

وفي ملجأ للنساء في ميكيلي، تتذكر امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا تعرضها للاغتصاب من قبل الجنود في مناسبتين: الأولى في منزلها عندما كانت تحاول الفرار إلى مدينة ميكلي مع ابنها البالغ من العمر 12 عامًا، وفي المرة الثانية أخذوها بالقوة من حافلة صغيرة، وقاموا بتخديرها ونقلها إلى معسكر للجيش حيث ربطوها بشجرة وتعرضت لاعتداءات جنسية لمدة عشرة أيام، وتابعت: كنت أفقد الوعي وأستعيده بسبب الألم والإرهاق والصدمة.

ووفقا للمجلة فان الحرب في إثيوبيا الآن تحمل ملامح الإبادة الجماعية، حيث ترتكب القوات الحكومية الإثيوبية أبشع الانتهاكات الإنسانية.

ويقول أليكس دي وال، مدير مؤسسة السلام العالمي: "إن الغالبية العظمى من الجنود الإثيوبيين يشعرون بالتدنيس والخجل والإهانة لمشاركتهم في عمليات اغتصاب جماعي أو مذابح"، وتابع: “إنهم يفعلون ذلك لأنه طُلب منهم القيام بذلك لاسيما فهم يقومون بالاغتصب بشكل متكرر”.

و يقول أديسو هايلو، مدير المستشفى المركزي في عدي: "كان هناك نوعان من النهب هنا". أولاً، جاء الجنود الإريتريون وأخذوا ما في وسعهم ز بعد ذلك، كان هذا المستشفى بمثابة قاعدة عسكرية". على حد قوله، باع الجنود كل شيء وعندما غادر الجنود فتح المستشفى مرة أخرى ، لكن لم يكن لدى العاملين الصحيين أي معدات طبية ومع ذلك ، كان المستشفى مليئًا بالمرضى.

في غضون ذلك، يتضور الناس جوعا. قال بيتر سميردون، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في شرق إفريقيا: "يحتاج ما مجموعه 5.2 مليون شخص، أي 91 بالمائة من سكان تيجري ، إلى مساعدات غذائية طارئة".

منا يعاني خمسون في المائة من الأمهات وما يقرب من ربع الأطفال الذين تمكن برنامج الأغذية العالمي من نقص التغذية حيث أطلق الجيشان الإريتري والإثيوبي المجاعة ، ويحدان من المساعدات الإنسانية ويحولونها ، ويسرقون المؤن والماشية ، ويمنعون الفلاحين من رعاية الحقول.