الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكى: مصر ضمن الوجهات التاريخية الأكثر بحثا حول العالم

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قال موقع “إيستا أمريكا”، وهو نظام آلي يحدد أهلية الزوار للسفر إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، إن مصر من ضمن الوجهات السياحية التي يتم البحث عنها في العالم.

وتابع الموقع: “أن مصر من الوجهات السياحية التي يفضلها الكثيرون حول العالم، لاسيما مع عودة السفر ببطء إلى الحياة الطبيعية منذ تفشي وباء كورونا، متوقعا أن تشهد مصر زيادة كبيرة في عدد السياح، وفقا لما نقلته مجلة ”ديلي ترافل ميديا" الأمريكية.

ووفقا للموقع الأمريكي فإن مصر من ضمن الوجهات التاريخية في قائمة العشرة الأوائل.

ومن جانبها، قالت أنجليكا هاردينج، مديرة التنمية الدولية في “إيستا أمريكا”: “لقد انفتح السفر الآن في جميع أنحاء العالم، لذلك سيتمكن الكثير من الناس أخيرًا من تحقيق خططهم للسفر”.

وأضافت: "من الواضح أن المسافرين يريدون أكثر من مجرد الاسترخاء في عطلتهم القادمة، حيث تهيمن الوجهات التاريخية مثل روما وأثينا والجيزة على القائمة، كما يبحث الناس أيضًا عن عجائب الطبيعة في العالم، مع ماتشو بيتشو في بيرو، والأضواء الشمالية في أيسلندا".

وفي سياق متصل، رشحت مجلة "وي هارت" الدولية الإلكترونية ومقراتها برشلونة ولندن، مصر وجهة سياحية لقضاء الإجازة العام المقبل 2022.

وقالت المجلة إنه على الرغم من شهرة مصر كوجهة سياحية، إلا أن هناك الكثيرون لم يقوموا بزيارتها حتى الآن.

وتابعت: “تعد أهرامات الجيزة واحدة من عجائب الدنيا السبع، كما أنها تسرد جزءًا من تاريخ البشرية، لاسيما الأهرامات تعود لأكثر من  4500 عام مضت”.

كما يمكن القيام برحلة بحرية في نهر النيل، أو تناول الطعام المصري التقليدي، أو رؤية القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون، مؤكدة أن القاهرة مدينة لديها الكثير لتقدمه.

وفي سياق متصل، أشاد موقع "إنسامد"، وهو الشبكة الإخبارية لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، بمنطقة برنيس في محافظة البحر الأحمر باعتبار أنها وجهة سياحية جديدة وجذابة في مصر.

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وائل لطفي

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