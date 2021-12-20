الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكاتدرائية تتزين استعدادًا لاحتفالات الكريسماس وعيد الميلاد

الكاتدرائية تتزين
الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

تشهد الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، الأعمال الأخيرة من تزيين المقر البابوي من الخارج، استعدادًا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء 7 يناير المقبل، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرزاة المرقسية.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

وبدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تتزين استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد، الذى يحل فى السابع من يناير الجاري، ووداع عام 2021 واستقبال عام جديد 2022، حيث ظهرت في أبهي صورها وتوزعت الأنوار على محيطها وداخلها.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

وعلقت الكاتدرائية أنوار عيد الميلاد على المقر البابوي، ووضعت الزينة في الساحة المحيطة به.

كما وضعت الكاتدرائية شجرة "الكريسماس" والزينة أمام المقر البابوي، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

فيما تواصل باقي كنائس الكاتدرائية بالعباسية التزيين احتفالًا بعيد الميلاد.

ووفقا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيقيم قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
ولفتت المصادر إلى أن الكاتدرائية بدأت في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد
الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد المسيح، وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ، كذلك فقد درج التقليد الكنسي على اعتباره في منتصف الليل.

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

وقد ذكر البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا؛ يذكر أيضًا، أنه قبل المسيحية كان يوم 25 ديسمبر عيدًا وثنيًا لتكريم الإله الروماني سول إنفكتوس الذي يرمز للشمس، ومع عدم التمكن من تحديد موعد دقيق لمولد يسوع حدد آباء الكنيسة عيد سول إنفكتوس كموعد الذكرى، رمزًا لكون المسيح "شمس العهد الجديد" و"نور العالم".

الكاتدرائية تتزين لعيد الميلاد

ويعد عيد الميلاد جزءًا وذروة "زمن الميلاد" الذي تستذكر فيه الكنائس المسيحية الأحداث اللاحقة والسابقة لعيد الميلاد كبشارة مريم وميلاد يوحنا المعمدان وختان يسوع، ويتنوّع تاريخ حلول الزمن المذكور بتنوع الثقافات المسيحية غير أنه ينتهي عادة في 6 يناير بعيد الغطاس، وهو تذكار معمودية يسوع.

للأحتفال سكن العالم وعد البابا تواضروس احتفالات عيد الميلاد شجرة الكريسماس عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد احتفالات الكريسماس الكريسماس البابا تواضروس الثاني احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد ميلاد المسيح كاتدرائية ميلاد المسيح الميلاد المجيد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

أمطار وثلوج.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 20-12-2021

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

سقوط أمطار غزيرة وثلوج على مدينة برانى (صور)

غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإثنين 20-12-2021

الإفتاء تجيب.. سددت الدين مقابل التنازل عن جزء منه فما حكم الشرع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

ضابط إسرائيلى: الجيش ليس جاهزا للحرب وعدد الضحايا سيكون كبيرا

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا