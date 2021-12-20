المركبة الفضائية الروسية «سويوز إم إس20» تهبط بسلام فى كازاخستان

هبطت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس20-" والتي تقل على متنها رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين

والملياردير الياباني يوساكو ميزاوا و مساعده التجاري يوزو هيرانو، بسلام في سهول كازاخستان، وفقا لما أعلنه مركز التحكم في المهمة اليوم الاثنين.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، أن رجال الإنقاذ ساعدوا أفراد الطاقم على الخروج. حيث كان الثلاثة في رحلة إلى الفضاء منذ 8 ديسمبر الجاري.



وهذه هي الرحلة السياحية الأولى منذ 12 عاما التي ينطلق فيها سياح فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن صاروخ "سويوز" روسي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "إينيرجيا" الروسية في وقت سابق عن نجاح الاختبارات التي أجريت على مركبة "سويوز إم إس-18" التي ستطلق نحو المحطة الفضائية الدولية قريبا.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، جاء في بيان صادر عن الخدمة "التحضيرات لإطلاق مركبة سويوز إم إس-18 تجري على قدم و ساق في قاعدة بايكونور الفضائية، لقد أكمل المختصون التابعون لمؤسستي إينيرغيا و يوجني الاختبارات اللازمة التي خضعت لها المركبة في حجرة الضغط التابعة للموقع 254 في القاعدة".

وأشار البيان الصادر عن الخدمة إلى أن الاختبارات التي أجريت في حجرات ضغط خاصة و ذلك باستخدام أوساط الهيليوم و الهواء هدفها التحقق من قدرات عزل جدران المركبة و مقصوراتها في الأوساط غير الأرضية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن روسيا تنوي إطلاق المركبة المذكورة نحو المحطة الفضائية الدولية باستخدام صاروخ روسي الصنع في التاسع من أبريل القادم.

وستحمل المركبة إلى المحطة رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ نوفيتسكي و بيوتور دوبروف، و الرائد التابع لوكالة ناسا، مارك فاندي هاي.