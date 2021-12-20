سقوط أمطار غزيرة وثلوج على مدينة برانى (صور)

شهدت مدينة براني غرب مطروح، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تساقط أمطار غزيرة وثلوج، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني

وحصلت “الدستور” على صور لحالة الطقس السيئ لتساقط الثلوج التي التقطها أهالي مدينة براني.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني

وكانت قد شهدت مدينة مرسى مطروح، أمس الأحد، نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح وانخفاضًا في درجات الحرارة، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عمل غرفة العمليات المنعقدة على مدار ٢٤ ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني



وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأحد، تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمين» اليوم الإثنين، بجميع مدارس المحافظة، نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني

وأعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، عن تعطيل الدراسة للطلاب اليوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات الجامعة مع استمرارها أون لاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، الجمعة الماضية، سقوط أمطار متوسطة، أغرقت الشوارع والميادين، وأعاقت حركة السير، حيث رصدت «الدستور» حالة الطقس السيء، إذ أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلي عمل غرفه العمليات المنعقدة على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني

وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في أكتوبر 2021، التجربة العملية الثانية استعدادا لموسم السيول والأمطار من خلال الاصطفاف الميدانى للسيارات والمعدات بمركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام الديوان العام وعلى كورنيش مدينة مرسى مطروح وبشارع العوام و الجلاء ومنطقة البوسيت.

سقوط أمطار غزيرة وثلوج علي مدينة براني



وضم طابور الاصطفاف عدد من سيارات الكسح الكبيرة والصغيرة وطلمبات مختلفة المقاسات منهم وشفاطات مياه و سيارات الهيدروليك و سيارات و خرانات الإطفاء غيرها.

