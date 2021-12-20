الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية بفيروس كورونا المستجد

فرنسا
فرنسا

أظهرت الفحوص الأحد إصابة وزيرة الصناعة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه بكوفيد-19، في وقت تسجل فرنسا مستوى مرتفعا من الإصابات يبلغ نحو خمسين ألف حالة جديدة يوميا حسب السلطات.


وكتبت وزيرة الصناعة على تويتر أنها أجرت فحصا أظهر إصابتها بكوفيد-19. وقالت "أعزل نفسي اعتبارا من هذا اليوم وأواصل تنفيذ مهماتي الوزارية عن بُعد".


وقال مكتبها إن "الوزيرة لا تظهر أعراضا وهي بخير".


يأتي ذلك في وقت سجلت وكالة الصحة العامة الفرنسية 48473 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ المتوسط اليومي للإصابات للأيام السبعة الماضية أكثر من 52 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 121493.


ويوجد حاليا 15528 مصابا في المستشفيات، وهو رقم تضاعف تقريبا في شهر واحد، بينهم 2936 في العناية المشددة.

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