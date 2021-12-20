بوتين يعلن إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال عام 2021

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذ أنه تم إحباط 32 هجوما إرهابيا خلال الأشهر الـ11 الماضية من عام 2021.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، نقلا عن بوتين، أنه تم إحباط 61 جريمة من هذا النوع، من بينها 32 هجوما إرهابيا، خلال عام 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أنه من المهم مواصلة العمل بفعالية في مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين إن الوضع على الساحة الدولية وطبيعة وحجم التحديات والمخاطر الحديثة يفرض طلبات متزايدة على عمل الخدمات الخاصة، وأولا وقبل كل شيء، في حل المهمات الرئيسية ذات الأولوية: محاربة الإرهاب بقوة وقسوة".

وأضاف الرئيس في رسالة بالفيديو في يوم عمال الأجهزة الأمنية أنه "تم إحباط على مدى السنوات الـ 11 الماضية أكثر من 200 هجوم إرهابي، كما انخفض عدد الجرائم الإرهابية التي ارتكبت خلال هذه الفترة عدة مرات".

ولفت إلى أنه تم تفادي الغالبية العظمى من هذه الجرائم في مهدها، بما في ذلك 32 هجوما إرهابيا، وهذا يعد نتيجة جيدة لكن ما زالت هناك مشاكل كثيرة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن دور الاستخبارات الخارجية في ضمان أمن روسيا آخذ في الازدياد، وهذا يتعلق بالتحليل السريع وعالي الجودة للمعلومات الدولية.

وعلى صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن روسيا والناتو وصلتا إلى "لحظة الحقيقة" في علاقاتهما، مؤكدًا أن موسكو تسعى لنزع فتيل التوتر من خلال مقترحاتها الخاصة بضرورة منح روسيا ضمانات أمنية.

وقال جروشكو، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن لحظة الحقيقة قد حانت"، مٌضيفًا: "لقد وصلنا الى خط أحمر ومقترحاتنا تهدف إلى إبعادنا عن هذا الخط وبدء حوار عادي يضع المصالح الأمنية في المقدمة".

وتابع قائلاً: "لقد حددنا بطريقة واضحة للغاية كيفية التحرك قدمًا من أجل تحقيق ذلك".

كما أضاف الدبلوماسي الروسي، أن الناتو ينتهك الاتفاقات السابقة من خلال نشر قوات قتالية كبيرة على أراضي أعضاء جدد في الحلف، إلى جانب إنشاء بنية تحتية لنشر أسلحة نووية هناك، الأمر الذي دفع موسكو إلى تقديم مقترحات من شأنها أن توفر لها ضمانات أمنية تحمى مصالحها الأمنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق الناتو إلى بدء محادثات جوهرية لمنح روسيا ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأجل، مشددًا على أن الضمانات يجب أن تكون مُلزمة قانونيًا لأن الغرب تراجع عن التزاماته الشفوية السابقة.

كما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن مساعد الكرملين يوري أوشاكوف أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكي جيك سوليفان أن روسيا مستعدة لبدء المحادثات على الفور بشأن الاتفاقات المقترحة بتوفير الضمانات الأمنية.