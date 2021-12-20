الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«روبن هود» تسمح بتقديم هدايا من العملات الرقمية

بيتكوين
بيتكوين

قررت منصة "روبن هود" للتعاملات المالية والاستثمارية عبر الإنترنت السماح لمستخدميها بتقديم العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ودوغ كوين هدايا في موسم عيد الميلاد الحالي.

 

وقالت المنصة الشهيرة إنها ستسمح قريبا جدا لمستخدميها بتقديم سبع عملات رقمية كهدايا عبر تطبيقها.

 

وأضافت في إعلان تحت عنوان "هدايا العملات المشفرة قادمة إلى المدينة!"، "انشر روح التشفير هذا العام.. امنح والدك بعضا من DOGE، وصديقك العزيز قليلا من البيتكوين، وخالتك البعض من "إيثريوم".. بقيمة صغيرة مقابل دولار واحد فقط".

 

ودعت المنصة للاشتراك بموقعها وتمويل الحسابات لإرسال هدية فريدة ستستمر لفترة طويلة بعد العطلات.

 

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خاصية إرسال الهدايا ستضاف إلى تطبيق "روبن هود" اعتبارا من 22 ديسمبر، وستسمح للمستخدم بإرسال عملات رقمية بقيمة تبدأ من دولار واحد كهدية.

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وائل لطفي

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