الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق.. أربيل تلغى الاحتفال برأس السنة احتراما لأرواح البيشمركة وضحايا الفيضانات

حادث البيشمركة
حادث البيشمركة

أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة في المحافظة احتراما لأرواح البيشمركة الذين سقطوا في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنها "داعش"، وضحايا الفيضانات.

 

وقال، إن "حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات بلغ نحو 20 إلى 21 مليار دينار، وأن الفيضانات تسببت بإضرار 402 منزل، و867 سيارة جزء منها يعود للدولة، بالإضافة إلى 153 محلا تجاريا".

 

وتابع: "مياه الفيضانات اجتاحت 15 ناحية وقرية، وتسببت بموت 12 شخصا ولا تزال جثتا اثنين منهم مفقودتين"، لافتا إلى أنه تقرر إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة السنة الجديدة".

 

واجتاحت الفيضانات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق جراء موجة أمطار غزيرة ضربت المنطقة وخلفت أضرارا بشرية ومادية في عدة مناطق.

 

من جهته، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني تخصيص مبلغ مليار دينار لمساعدة المنكوبين بالحادثة.

 

وتقرر أمس عقب اجتماع لحكومة الإقليم برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة، تشكيل لجنة خاصة من 11 عضوا للتحقيق ودراسة أسباب الفيضانات وتكرارها في أربيل.

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