نيكول سابا تتألق بإطلالة «ملكية» فى حفل التجمع الخامس

تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا تألقها في إحياء سهرات القاهرة الجديدة وتخطف الأنظار بإطلالة ملكية خلال إحياء إحدى حفلات التجمع الخامس بحضور "كامل العدد".



وظهرت نيكول مرتدية فستانا رائعا من تصميم اللبناني كميل شمعون لتصعد على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بإطلالة على غرار الملكات والأميرات وسط صيحات وهتافات الإعجاب التي انطلقت بمجرد سماع مقدمة أغنية "حفضل أحلم" التي افتتحت بها سهرتها.

وقدمت نيكول عدد كبير من أغانيها المميزة التي تالقت بها طوال مشوارها الفني منها "براحتي"، "التوتو ني"، "قررت"، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"، "سهر الليالي"، بالإضافة إلى" صورة سيلفي" و" الجو حلو" التي تفاعل معها الجمهور.



وتخلل الحفل قيام نيكول سابا بالتواصل مع أحد معجبيها عن طريقة مكالمة فيديو على هاتف صديق له كان ضمن الحضور.



على جانب آخر تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري تطلقها مع بداية العام الجديد 2022.



كما انتهت نيكول من تصوير فيلمها السينمائى الجديد " مفتاح الحب" الذي تجسد بطولته وهو من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب دور البطولة أمام نيكول سابا، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان ميلاد يوسف، الفنانة روعة ياسين والفنانة القديرة مها المصري وغيرهم، والفيلم من إخراج جمال السروي وتم تصويره بالكامل في أبوظبي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الحب 2022.