الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: الحفاظ على الاستقرار فى أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات المجتمع الدولى

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

 ‎أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، أن الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات بنّاءة وعملاً جماعياً مكثفاً من قبل المجتمع الدولي .. داعيًا دول العالم والمنظمات الدولية المختلفة، على المشاركة الفاعلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والمساعدات المستدامة لجمهورية أفغانستان وشعبها، للحيلولة من انهيار المؤسسات الاقتصادية الأفغانية.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال كلمة الوزير في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، والذي دعت إليه السعودية باعتبارها رئيس القمة الإسلامية الحالية، واستضافته جمهورية باكستان.


وقال الأمير فيصل بن فرحان:" إن السعودية تدرك أن الانهيار الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية للشعب الأفغاني لن يكون مأساة إنسانية فحسب، بل سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار وسيقود لعواقب وخيمة على السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.


وأوضح أن التحرك تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية والتي تمثل أكثر من ثلث سكان العالم، يؤكد على الدور المهم والأساسي للعمل الجماعي المشترك لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدول الإسلامية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لإرساء الأمن والسلم وتحقيق تطلعات الشعوب الإسلامية.


وأكد وزير الخارجية السعودى أن هذا الاجتماع يجدد التضامن مع الشعب الأفغاني الشقيق، ويرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأهمية التحرك العاجل لاتخاذ السبل والخطوات اللازمة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في أفغانستان.


وأوضح وزير الخارجية السعودى أن الوحدة والانسجام بين الشعب الأفغاني، هما السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أفغانستان ووحدة أراضيها، والتصدي للتدخلات الأجنبية فيها .. معربًا عن استنكار المملكة للهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، والتي تهدف إلى بث الخوف، وتأجيج الطائفية بين مكونات الشعب الأفغاني .

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السعودية: الحفاظ على الاستقرار فى أفغانستان أولوية تتطلب مساهمات المجتمع الدولى

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