سقوط أمطار خفيفة على مدينة المنيا بعد موجة من الطقس السيئ

تشهد مدينة المنيا حاليًا سقوط أمطار خفيفة على شوارع المدينة، سارعت معها الأعداد القليلة من المواطنين والسيارات إلى العودة لمنازلهم، كما قام أصحاب المحلات التجارية والسوبر ماركت بإغلاق محالهم خوفًا من تزايد هطول الأمطار، كما فضل سائقي سيارات الأجرة بين مراكز المحافظة وبين المحافظات التوقف لحين التأكد من عدم سقوط الأمطار بغزارة.

وكانت محافظة المنيا ومراكزها التسعة قد شهدت حالة من الانخفاض الحاد في درجة الحرارة والتي وصلت إلى موجة من الصقيع تسببت في عدم خروج معظم المواطنين من منازلهم خوفًا من تأثير هذه الموجة على إصابتهم بأمراض مختلفة.

وكانت محافظة المنيا، قد أعلنت حالة الطوارئ بين أجهزتها المختلفة تحسبًا لسقوط أمطار أو حدوث سيول، حيث عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عدة اجتماعات بمديري ووكلاء الوزارات بالمديريات المختلفة ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة تم خلال هذه الاجتماعات تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات بمراكز المحافظة، كما تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة وهيئة الإسعاف وقامت شركة مياه الشرب بتكوين فرق طوارئ للتدخل في المناطق التي تتضرر من سقوط الأمطار بجانب تطهير المصارف وغرف الصرف الصحي.

كما أعلنت مديرية الري بالمحافظة عن تجهيز وصيانة مخرات السيول سواء الطبيعية أو الصناعية علي مستوى المحافظة لتكون جاهزة لاستقبال مياه السيول في حالة حدوثه مع رفع حالة الطوارئ القصوى وتجهيز معدات وأجهزة المديرية.

كما أعلنت الوحدات المحلية التسع بالمحافظة عن رفع درجة الاستعداد القصوى بين إداراتها المختلفة وتجهيز فرق لعزل أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية المكشوفة وأطلقت تحذيرات بعدم لمس أعمدة الكهرباء وتجنب المرور بجانبها في حالة تساقط الأمطار بغزارة.

من ناحيتها، طالبت إدارة المرور بالمحافظة سائقي السيارات الملاكي والأجرة بإتباع الإرشادات المرورية المقررة في هذا الشأن خوفًا علي أرواحهم وأرواح الركاب، وناشدتهم بالتوقف عن السير بالطرق السريعة سواء الزراعي أو الصحراوية في حالة سقوط الأمطار بغزارة.