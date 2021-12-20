الإثنين 20 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقف حركة الصيد فى كفر الشيخ لارتفاع الأمواج وسوء الطقس

ميناء البرلس
ميناء البرلس

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار إيقاف حركة الملاحة في ميناء البرلس، على البحر المتوسط، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين، نظرا لاضطراب حالة الطقس، وارتفاع الأمواج، ورست السفن بالميناء، وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، والبرلس، والجزيرة الخضراء.

كما وجه محافظ كفر الشيخ برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار،حسب خرائط التنبؤ الواردة من مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد.

ووجه المحافظ يضًا بتشكيل غرف عمليات بالمديريات وبمراكز المدن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق وخاصة أن المحافظة تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 118 كيلو.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، موجهاً مسئولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط الأمطار.

الصيد البحر طقس توقف كفر الشيخ

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وائل لطفي

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