الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تحيى ذكرى ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد الخامسة

ألمانيا
ألمانيا

أحيت ألمانيا اليوم ذكرى الهجوم الإرهابي الـ5 على سوق عيد الميلاد في برلين، بمراسم أقيمت بكنيسة "الذكرى" المدمر برج جرسها جزئيا منذ الحرب العالمية الثانية و المطلة على السوق المنكوب.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية "قرعت أجراس الكنيسة في الساعة 20:02 الساعة التي صدمت فيها الشاحنة الحشد بسرعة قصوى.

 

و قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال المراسم: "الجرح عميق، و هو اليوم أكثر إيلاما و لم يندمل".

و أكد أن "من واجب الدولة تصحيح الأخطاء والثغرات والمشاكل التي أدت إلى عدم منع هذا الاعتداء".

 

و أضاف أن السلطات "تواصل التحقيق وهو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم".

 

ووجه أقرباء الضحايا الذين حضروا المراسم، هذا الأسبوع رسالة مفتوحة إلى حكومة أولاف شولتس للمطالبة بإجراء تحقيقات إضافية، معتبرين أنه لم يتم تسليط الضوء على أي دور قد يكون لعبة شركاء و مدبرون محتملون.

 

و شن التونسي أنيس العامري (24 عاما) في 19 ديسمبر 2016 هجوما دهسا بشاحنة استهدف سوقا لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية، تبناه تنظيم "داعش" الأرهابي وأوقع 12 قتيلا وعشرات الجرحى. و توفي شخص ثالث عشر هذه السنة جراء إصابته بجروح بالغة في ذلك الحين.

المانيا هجوم ميلاد يلا عيد الميلاد ضحايا ذكرى الخامسة الماني ألمان

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