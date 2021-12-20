«السياحة»: منشأة واقعة «بن كيك» تتبع المحليات

كشف هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن الكافية صاحب واقعة "بن كيك" بمحافظة الإسكندرية ليس تابع ترخيصه إلى وزارة السياحة، وإنما يتبع المحليات، موضحًا أن الأزمة تكمن في عدم وجود أي توضيح للنزلاء إذا كانت المنشأة تتبع السياحة أو المحليات، ولهذا يعتقد كافة النزلاء أن المنشآت تتبع السياحة.

وأضاف "وهبة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يجوز إجبار أي نزيل على أخد أي من الأطعمة والمشروبات دون طلبه، وفي حال تشغيل المنشأة السياحية بالنظام المعروف بالـ"مينيمم تشارج Minimum Charge" يتم تعريف النزيل بذلك فور وصوله إلى المنشأة، وعند طلبه الحساب وفي حالة أن يكون له مبلغ متبقي في حسابه يتم إخطاره بذلك، ليقوم بطلب مشروبات أو مأكولات أخرى أو اصطحاب ما يريد "تيك أواى".

وأشار "وهبة" إلى أن المنشأة والمطاعم الغير مرخصة سياحيًا وتتبع المحليات تقاضي نسبة خدمات الـ 12% دون وجة حق، فهذه الخدمة مصرح بها للمطاعم المرخصة سياحيًا، موضحًا أن المنشآت التي تخضع لإشراف وزارة السياحة والأثار تخضع للتفتيش من قبل الوزارة، وتقوم لجان وزارية بتظيم حملات تفتيش بشكل يومي ومفاجئ على المنشآت السياحية بكافة المحافظات للتأكد من تطبيقها لجميع الاشتراطات الصحية والإجراءت الوقائية والاحترازية المتبعة ضد تداعيات جائحة فيروس كورونا، كما يتم التفتيش من قبل اللجان على سلامة وجودة الغذاء والالتزام بمستوى جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المنشآت السياحية.

يشار إلى أن رواد التواصل الاجتماعي قد تداولوا واقعة لأحد السيدات بمحافظة الإسكندرية بعد إجبارها على تناول أحد الحلوى بجانب القهوة، وقد تابعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع صاحب المنشأة، وتم الاعتذار لصاحبة الواقعة، وستشهد المنشأة حملات تفتيش للتأكد من التزامها.