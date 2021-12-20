الإمارات تقصر دخول الجهات الحكومية على المطعمين بدءا من 3 يناير المقبل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في كافة إمارات الدولة، والتي ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك ابتداء من 3 يناير 2022.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه سيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين من أي لقاح "كوفيد-19" معتمد في الدولة والجرعات الداعمة والمعززة له، والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يومًا، وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

وسيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخول تلك الجهات والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر في حال إجرائهم لفحص مخبري PCR كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هم دون الـ16 عامًا الذين لا يتطلب منهم إجراء أي فحوصات مخبرية.

وأكدت الوزارة عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين غير الحاصلين على لقاح "كوفيد-19"، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي؛ نظرًا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.