الإثنين 20 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاوتشى: لم نتوقع حجم التحورات لـ أوميكرون

فاوتشي
فاوتشي

قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما توقع المسؤولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فإنهم لم يتوقعوا حجم تحورات داخل أوميكرون.


ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن فاوتشي قوله "لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة. أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا".


وأضاف "لقد ظهر نوعا ما من العدم، حيث يوجد فيروس به 50 طفرة، 30 منها في البروتين الشائك و 10 أو 12 منها في مجال ربط المستقبلات. أعني بالنسبة لي، هذا حقا غير مسبوق".


ومع ذلك، أشار فاوتشي إلى أنه إذا تم منح الفيروس وقتا كافيا للتكاثر، فسوف يتحور ويمكن في بعض الأحيان إنشاء سلالات جديدة، كما هو الحال في حالة السلالة دلتا.


وقالت منظمة الصحة العالمية أمس "إن أوميكرون، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، تم رصده رسميا في 89 دولة. وقد تم اكتشافه رسميا في الولايات المتحدة في وقت مبكر من هذا الشهر، ويسارع العلماء الآن لمعرفة المزيد عن السلالة، بما في ذلك مدى خطورته".


وشدد فاوتشي على أن الأمريكيين بحاجة إلى التطعيم، أو الحصول على جرعات معززة إذا كانوا مؤهلين.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

الولايات المتحدة جديدة خلال هولندا امريكية منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الأمريكي كورونا الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد جو بايدن المرضى منظمة الصحة العالمي كورونا المستجد كوفيد-19 منظمة الصحة أنتوني فاوتشي الولايات فاوتشي فيروس كورونا ا ذا هيل الأمريكية سلالات جديدة روس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

لغتنا الجميلة

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة لعام 2021

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

الجيش الإسرائيلى يصدر تعليمات جديدة بشأن إطلاق النار على الفلسطينيين

السفارة ترد على «التدخل الأمريكى في الشأن الليبى»: لا أساس له من الصحة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كوريا الجنوبية: 5318 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

شبح الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أحمد سعد زايد

محاولات إكمال نقص المرأة العربية

حسين دعسة

انهيار أفغانستان.. أزمة تهدد العالم من جديد!

جمال-أسعد

الأوصياء على الأديان

لواء.حمدى البطران

فرنسى والجارية 3

لواء. محسن الفحام

المخدرات والشباب

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل توصى بمنع مواطنيها من السفر لأمريكا

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

«حماس» تدين استمرار تنكيل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالأسيرات الفلسطينيات