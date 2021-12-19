الانبا باخوم يشارك في حفل استقبال الخريجين الجدد بمطرانية سوهاج

استقبل اجتماع الخريجين بكنيسة الشهيد مارجرجس بسوهاج، اليوم الاثنين، الدفعة الجديدة من خريجي الجامعات لعام 2021 من أبناء إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة.

وشهد حفل استقبال الخريجين نيافة الأنبا باخوم أسقف الإيبارشية، وألقى كلمة مناسبة وفي نهاية الحفل الذي تضمن عدة فقرات، وزع نيافته هدية تذكارية لكل خريج.

وفي سياق رعوي متصل بالكنيسة القبطية الارثوذكسية اختتم قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية، اليوم، دورة تنمية القيادات الخدمية، والتي تناولت رؤية "خادم قائد مستقيم مستنير ماهر في التعامل مع الفئات المختلفة".

استمرت الدراسة بـ"الكورس" الذي تضمن 28 موضوعًا بين أسس ومبادئ وقيم الخدمة، وأقيم على مدار 5 أسابيع وحضره 58 خادمًا وخادمة من القطاع.

وفي سياق التوسع في الخدمات الكنسية بكنائس المهجر القبطية الارثوذكسية بدأت إحدى الشركات الألمانية في تجديد وتوسعة مبنى الخدمات التابع لإيبارشية شمالي ألمانيا في مدينة Lehrte القريبة من هانوڤر.

كان نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا قد تعاقد مع الشركة الألمانية، للقيام بعملية التوسعة لاستيعاب احتياجات الخدمة الكنسية في المنطقة.

وفي السياق التعميري ذاته قدم نيافة الأنبا دميان طلبًا للحكومة الألمانية لشراء قطعة أرض جديدة مساحتها 7000 متر مربع وذلك بغية إنشاء كنيسة ومبنى خدمات إلى جانب مبنى متعدد الوظائف يصلح لعمل المؤتمرات الخدمية، واستضافة الرحلات والخلوات الروحية.

وعلى صعيد الخدمات المجتمعية لإيبارشية شمالي ألمانيا أقدمت كنيستنا في ساكسونيا السفلي اليوم عقب القداس على عمل حملة لتطعيم المصريين والألمان باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وبدأت الكنائس المصرية صوم الميلاد المجيد يوم 25 نوفمبر، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويستمر أكثر من 40 يومًا متواصلة تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم 25 ديسمبر من كل عام وفقًا لتقويم الكنائس الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 7يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن أكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الأقباط على المشاركة في تسبحة كيهك، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم.