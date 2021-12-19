اسطفانوس: حققنا الاكتفاء الذاتي وصادرات الأسمنت سجلت ارتفاعًا خلال 2021

قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسمنت في السنوات الأخيرة مما ساهم في زيادة حجم الإنتاج عن الطلب.

وأضاف اسطفانوس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر لديها قدرات هائلة في قطاع الأسمنت ولدينا فائض يكفي للتصدير.

وأوضح أن مبادرات إعادة الإعمار سمحت لمصر بالترويج للمنتجات وكذلك زيادة الصادرات من قطاع مواد البناء، مُشيرًا إلى أن صادرات الأسمنت سجلت ارتفاعًا خلال 2021.

وفي السياق ذاته، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن مصر صدرت أسمنت في الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي بحوالي 347 مليون دولار مقارنة بنحو 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل ارتفاع.

وأضاف الزيني، أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت عند آخر زيادة سجلها بسبب وفرة المعروض عن حجم الطلب الأمر الذي دعى بعض الشركات لتخفيض أعمالها.

كان المجلس التصديري لمواد البناء أعلن أن مصر صدرت خلال الـ9 شهور الأولى من العام الحالي، أسمنت إلى 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من (الكاميرون- توجو- بنين-إسبانيا- غينيا- موريتانيا الإسلامية- ليبيريا- الجابون- تنزانيا- تشاد- فنزويلا- زامبيا- روديسيا الشمالية- الكونغو (زائير)- النيجر- دومينيكا- الكونغو برازفيل- البرتغال- باراجواي- سويسرا- بنما- سانت فنسنت- ترينيداد وتوباجو).