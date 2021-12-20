أسباب جير الأسنان وأعراضه وطرق علاجه بالمنزل دون الذهاب للطبيب

يعتبر جير الأسنان من المشكلات المزعجة للكثيرين، حيث ينتج عن ترسيب المعادن من اللعاب والسائل العنقي في البلاك على الأسنان، فقد يؤثر الجير على صحة الأسنان فيما يلي الأسباب والعلامات والأعراض والعلاجات المنزلية للجير وفقًا لما ذكره الاطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي.

الأسباب الشائعة:

أوضح الاطباء، أن الجير ينتج عن تراكم البلاك الذي لا تتم إزالته من الأسنان، حيث تقتل العملية الترسيبية الخلايا البكتيرية داخل اللويحة السنية، ويسمح السطح الخشن والصلب المتكون بتشكيل المزيد من اللويحات، ما يؤدي إلى تكوين الحصوات، وقد يكون هذا الحدث ضارًا بصحة اللثة.

ويتشكل الجير أيضًا على طول خط اللثة، من ناحية أخرى تسمى الحصوات التي تتكون بين الأسنان واللثة بالحسابات تحت اللثة، حيث ترجع الأسباب التي تؤدي إلى تكوين الجير إلى سوء نظافة الفم في المقام الأول.

العلامات والأعراض:

الجير له علامات وأعراض مختلفة، ويشمل ذلك وجود طبقة صلبة من البلاك المتراكم على الأسنان، فالجير قادر على التأثير على اللثة، ما يؤدي إلى ظهور أمراض اللثة.

ووفقًا للمعهد الوطني لأبحاث الأسنان، تشمل أعراض أمراض اللثة رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة والنزيف، مع المضغ المؤلم والإصابة بحساسية الأسنان.

كما من الضروري تزويد طبيب الأسنان بالتاريخ الطبي الذي سيساعد في تحديد الظروف الأساسية أو عوامل الخطر، مثل التدخين، كما أن فحص اللثة وملاحظة علامات الالتهاب يساعد في تقييم الحالة.

العلاجات المنزلية الفعالة:

صودا الخبز:

تساعد صودا الخبز، المعروفة أيضًا باسم بيكربونات الصوديوم، على معادلة الأحماض في الفم وتقليل كمية البكتيريا الضارة، وبالتالي فهو يساهم على تبييض الأسنان وإشراقها.

ثمار فيتامين سي:

وفقًا لـ Style Craze ، فإن تطبيق ثمار فيتامين C على الأسنان يساعد أيضًا في إزالة الجير، حيث تتمتع الفاكهة مثل الفراولة بخصائص طبيعية مضادة للميكروبات، مما يساعد على إزالة الجير عن طريق إزالة البكتيريا في الفم.

الصبار:

علاج آخر للجير هو الصبار، يحتوي النبات على خصائص مضادة للميكروبات، وهو فعال في قتل البكتيريا الضارة في الفم.