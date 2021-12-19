الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان «عيون للإبداع» يُكرم الفنان أحمد عبد العزيز (صور)

مهرجان «عيون للإبداع»
مهرجان «عيون للإبداع»

كرم مهرجان عيون للإبداع في دورته الـ31 التي تحمل اسم المخرج فصيل الياسرى كل من النجم أحمد عبد العزيز والإعلامية والكاتبة  دينا شرف الدين، وذلك على خشبة المسرح الوطني العراقي.

وخرج النجم أحمد عبد العزيز والإعلامية دينا شرف الدين  من فندق بغداد  في موكب كبير إلى مسرح التكريم بعربات مكشوفة تجوب الشوارع بحراسة الجيش والشرطة و في مقدمتها الدراجات النارية بين الجماهير فى الشوارع.

و كرم المخرج فيصل الياسري النجم أحمد عبد العزيز كما كرم الموسيقار العراقي نصير شمه الإعلامية والكاتبة دينا شرف الدين، إضافة إلى تكريم النجم على الحجار وغنائه أغنية بغداد وهنا القاهرة ونقل الحفل مباشر القنوات العراقية الرسمية وقدم كلمة الوفود العربية  النجم احمد عبد العزيز.

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وفي سياق متصل، قال النجم أحمد عبد العزيز إنه سعيد بردود الأفعال على حكاية "أوضة وصالة" التي عُرضت آخر حلقاتها أمس ضمن الجزء الرابع لمسلسل “نصيبي وقسمتك”، خاصة وأنه قدم شخصية تنتمي لطبقة تعاني من الفقر الشديد ضمن أحداث المسلسل.

وأشار أحمد عبد العزيز إلى أن دوره في العمل كان تحديًا كبيرًا له لأنه جديد عليه و لم يقدمه من قبل و لم أقدم أي أدوار شبيهة.

مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
مهرجان �عيون للإبداع�
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أحمد عبد العزيز النجم علي الحجار المسرح الوطني الوطني العراقي هنا القاهرة مسلسل نصيبي وقسمتك نصيبي وقسمتك

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