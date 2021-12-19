الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عاصفة جديدة تضرب لوس أنجلوس خلال أسبوع

عاصفة لوس انجلوس
عاصفة لوس انجلوس

قال مسؤولون في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، إن درجات الحرارة المنخفضة خلال الليل بسبب الرياح الصحراوية العاتية الأخيرة، ستظل قائمة حيث من المتوقع أن يتحرك نظام عاصفة آخر عبر مقاطعة ساوثلاند الأسبوع المقبل.

وبحسب صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأمريكية، فقد قامت إدارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس بتمديد تحذير الطقس البارد خلال منتصف الأسبوع في وديان سانتا كلاريتا والظباء بسبب درجات حرارة الرياح الباردة دون درجة التجمد المتوقعة.

وقال الدكتور مونتو ديفيس، مسؤول الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس، إن الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الطبية الخاصة معرضون للخطر بشكل خاص خلال أحداث الطقس البارد.

وتابع:"هناك أماكن يمكن للناس أن يذهبوا إليها للتدفئة، مثل الملاجئ أو المرافق العامة الأخرى، ونريد أيضًا تذكير الناس بعدم استخدام المواقد أو الشواء أو الأفران لتدفئة منازلهم بسبب خطر التسمم بأول أكسيد الكربون".

وقال المسئولون إن الاحتياطات للحماية من البرد القارس تشمل ارتداء طبقات من الملابس الدافئة إذا كنت تخطط للتواجد في الهواء الطلق وارتداء قبعة ووشاح وقفازات وجوارب ؛ وادخال الحيوانات الأليفة إلى الداخل وعدم تركها بالخارج طوال الليل.

وقال ديفيد سويت، خبير الأرصاد الجوية في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في أوكسنارد، إن درجات الحرارة المنخفضة هذه نتجت عن رياح الصحراء الشديدة التي هبت في الأيام القليلة الماضية.

وتابع: "يكفي تجفيف الهواء تمامًًا والسماح بدرجات الحرارة بالانخفاض بين عشية وضحاها".

وأشار سويت، إلى أنه من المتوقع أن ينتقل نظام جديد للعواصف إلى المنطقة في وقت مبكر من صباح الأربعاء مع استمرار هطول الأمطار حتى يوم الجمعة.

واضاف أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي هطول الأمطار حوالي بوصة واحدة في الارتفاعات المنخفضة و 2 بوصة في الجبال ، وهو أقل بكثير من العاصفة الأخيرة بطيئة الحركة التي جلبت أمطارًا قياسية إلى العديد من المناطق.

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