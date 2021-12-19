السكة الحديد: بدء تركيب البوابات الإلكترونية ببعض المحطات بنهاية 2021

قالت مصادر خاصة فى الهيئة القومية للسكك الحديدية، إنه سيتم البدأ فى تركيب البوابات الإلكترونية بالمحطات الرئيسية نهاية العام الجاري، وذلك لإحكام عملية التهرب من دفع قيمة التذاكر.

وأضافت لـ«الدستور»، أنه سيتم تركيب البوابات الإلكترونية فى محطة رمسيس نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن تركيب البوابات الدخول والخروج الإلكترونية سوف تقلل من التهرب من دفع قيمة التذكرة.

وتابعت: «سيتم تركيب البوابات الإلكترونية فى محطة سيدى جابر ومصر أيضا، ومن من المتوقع أن يتم الانتهاء من تركيبها في الربع الأول من ٢٠٢٢، وذلك للقضاء على طاهرة التهرب من دفع قيمة التذكرة نهائية، وستكون البوابات الإلكترونية التى سيتم تركيبهابمداخل محطات السكة الحديد شبيهة بالبوابات الإلكترونية الموجودة فى محطات مترو الأنفاق».

ومن المقرر أن يتم تعميم البوابات الألكترونية في باقي المحطات ذات الكثافة الركابية وذلك عقب انتهاء التركيب فى المحطات الرئيسية.