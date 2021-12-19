السفير المصرى بموسكو يبحث استعدادات مشاركة مصر فى منتدى «سان بطرسبرج»

اجتمع سفير مصر في روسيا نزيه النجاري، اليوم الأحد، مع أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي الأمين التنفيذي لمؤسسة "روس كونجرس" المعنية بتنظيم منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تحل مصر ضيف شرف على نسخته القادمة في يونيو 2022.

وذكرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن السفير نزيه النجاري صرح بأن الاجتماع تناول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالمشاركة المصرية، وكذلك الجانب الموضوعي الخاص بجلسات المنتدى.

وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين فريقي عمل البلدين خلال الأيام القادمة لبحث ترتيبات المشاركة المصرية في المنتدى، مؤكدًا أن مشاركة مصر كضيف شرف في هذا المحفل الاقتصادي الدولي الهام، والذي تنظمه روسيا منذ عام 1997، تعكس قوة العلاقات التي تجمع البلدين، وتؤكد النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أعرب مستشار الرئيس الروسي - خلال اللقاء - عن تقدير بلاده لعلاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، والتطلع للمشاركة المصرية الهامة في منتدى سان بطرسبرج، والتي تعكس عمق وتنوع العلاقات بين البلدين.