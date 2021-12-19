الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: افتتاح مركز تمويني نموذجي بالسلوم الجمعة

: افتتاح مركز تمويني
: افتتاح مركز تمويني نموذجي بالسلوم

أعلن المحاسب حسن كمال الشيباني وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، افتتاح مركز تمويني متطور نموذجي بمنطقة السلوم يوم الجمعة، بحضور محافظ مطروح.

وقال إنه تم الانتهاء من تجهيز المركز واستلامه من الإنتاج الحربي ومده بأجهزة الكمبيوتر والفلاشات وسرعة النت الفائقة والاستعانة لموظفين جدد.

وأضاف أن المواطن سيحصل على الخدمة التموينية خلال 3 دقائق من خدمات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والبطاقات المتوقفة والإضافة الزوجة المحرومة واستخراج بطاقات التموين الجديدة.

وزارة التموين محافظ مطروح الانتاج الحربى الجمعة المقبلة المراكز التموينية المتطورة يوم الجمعة وكيل وزارة التموين مركز تمويني متطور

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