الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات في مصرع شاب دهسا أسفل عجلات سيارة نصف نقل بالمرج

جثة
جثة

حفظت جهات التحقيق المختصة، التحقيقات في واقعة مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، حيث دلت التحقيقات أن المتوفي شاب في العقد الثاني من العمر، وحال عبوره الشارع اصطدمت به السيارة ليسقط علي الأرض غارقاً في دمائه ولقي مصرعه في الحال، ولاتوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة غرفة تفيد بتلقيها بلاغا من الاهالى بوقوع حادث مرورى ووجود متوفي بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور الشاب الشارع،  صدمته سيارة نصف نقل تقل "اسطوانات البوتاجاز" ولقي مصرعه على الفور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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