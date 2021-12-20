الإثنين 20 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

واصل سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، 20 ديسمبر 2021 استقراره سواء فى البنوك المصرية أو العاملة فى مصر.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 

سعر الريال فى بنك البركة
ووفقا لما رصده "الدستور" فقد شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي
وواصل سعر الريال السعودي استقراره في البنك الأهلي، حيث سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.19 جنيه للبيع.
 

 الريال السعودي فى بنك قناة السويس
وشهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، استقرارا حيث سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال بنك HSBC
وفيما يخص الريال السعودي في بنك HSBC، فقد سجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.
 

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي
كما شهد سعر الريال السعودي استقرارا  في البنك المركزي، وسجل نحو 4.19 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.
 
الريال فى بنك جريدي اجريكول
كما استقر سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، مسجلا نحو  4.14 جنيه للشراء، بينما سجل 4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال في بنك الإسكندرية
كما شهد سعر الريال السعودي استقرارا نحو 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي في بنك مصر
وفى بنك مصر، واصل سعر الريال السعودي،  استقراره وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 

سعر الريال فى بنك القاهرة
وحقق سعر الريال السعودي، فى بنك القاهرة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك بلوم
وواصل سعر الريال السعودي استقراره، حيث سجل فى بنك بلوم  نحو 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.

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وائل لطفي

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