بتهمة إهدار المال العام.. إحالة رئيس ضرائب طنطا ومسئولين آخرين للتأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث مدير شئون الفحص ومأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

قرار الإحالة شمل كلًا من محمد صلاح عبد الحليم، مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث وعاشور أحمد صديق، مدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية وأحمد محمد صبحي، رئيس المأمورية.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الثلاثة بوصفهم السابق وبدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القرارات والتعليمات المنظمة للعمل حال كونهم أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية.

كشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة خالفوا القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2015، حال محاسبة الممول إيناس أحمد إبراهيم، ملف ضريبي رقم 5/43/111/1215/ 5، عن ثلاثة أعوام باللجنة الداخلية المنعقدة عن النشاط الاستيرادي مما أدى إلى وجود فروق ضريبية مستحقة للدولة بمبلغ 28175 جنيهًا.

وتبين أنهم خصموا نسبة 97.5% عن عمولة التوزيع للغير من القطاع الخاص كتكلفة للحصول عليها عن عامين رغم كون تلك العمولة صافية مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 29250 جنيهًا بالمخالفة لأقوال وكيل الممول.

كما قام المحالون المذكورون عالية بخصم تكلفة عمولة التوزيع من شركة المطاحن حال كون إيراد العمولة صافي طبقًا لعقد التوزيع بالعمولة بين شركة المطاحن والممول وورودها ضمن الإقرارات الضريبية للممول عن ثلاثة أعوام، مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 79318 جنيهًا.

وجاء بأوراق القضية أن من شملهم تقرير الاتهام خصموا 97.4% في عام واحد، و97.5 في عامين آخرين من إيراد فوارغ النخالة رغم كونه إيراد صافي طبقًا لإقرارات الممول الضريبية خلال الثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 465751 جنيهًا.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفون الثلاثة للمحاكمة لمخالفتهم نصوص المادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عالية والمادتين 61 و62/4 من قانون الخدمة المدنية والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.