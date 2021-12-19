الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

انتخاب عادل عدوي بالإجماع رئيساً للمكتب التنفيذى للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

جريدة الدستور

شهد اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربى للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية والذى أقيم فى العاصمة الاردنية عمان انتخاب د.عادل عدوى وزير الصحة الاسبق وممثل مصر فى الهيئة العليا رئيساً للمكتب التنفيذى وذلك باجماع كافة الدول الاعضاء. وبحضور وزراء الصحة فى المملكة الاردنية الهاشمية وسلطنة عمان والعراق تونس وفلسطين  وعدد كبير من ممثلي الدول العربية  فى الهيئة العليا للهيئة.


يذكر أن د عادل عدوى تم انتخابه منذ عامين رئيساً للمجلس العلمى لتخصص جراحة العظام ، وقد تناول الاجتماع هذا العام احدث سبل التدريب للاطباء الدارسين بالبورد العربى فى كافة التخصصات الطبية الى كانب مناقشة أحدث طرق التقويم والقياس وتم ايضا تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم للنظم الصحية فى كافة الدول العربية لمواجهة جائحة كورونا وتطوير النظم الوقائية ودعم صناعة اللقاحات وتطوير برنامج طب الاسرة لسد احتياجات النظم الصحية فى الوطن العربى. 
كما وافق د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان على تقديم منح تدريبية للدارسين بالبورد العربى بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات وزارة الصحة المعتمدة كمراكز للتدريب وذلك فى إطار دعم مصر للأطباء من مختلف البلاد العربية.

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