الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قها للأغذية» تحقق مبيعات بـ 50 مليون جنيه خلال 4 شهور

قها
قها

كشفت شركة قها للأغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحقيق مبيعات بقيمة 49.9 مليون جنيه خلال 4 شهور.
وقال اللواء ناجي أبو العلا رئيس الشركة، خلال مؤتمر صحفي، إن الشركة حققت نحو 31% من المستهدف، حيث إنها تستهدف مبيعات بنحو 160 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
وأشار أبو العلا إلى أن الشركة حققت مبيعات بنحو 58.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، أي حققت نحو 42% من المستهدف خلال العام، حيث كانت تستهدف 141 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أنه من المستهدف في 2022 زيادة حجم الطاقة الإنتاجية الي 10 آلاف طن سنويا بدلا من 8 آلاف طن وذلك لجميع منتجات الشركة والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 47 صنف ما بين عصائر وخضروات وفاكهة وبقوليات معلبة ومواد غذائية أخري مثل الخل والكاتشب وهريسة الشطة. 
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة قها خلال زيارة تفقدية لمصنع الشركة في مدينة قها بمحافظة القليوبية بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن إستراتيجية الشركة هي إحياء العلامة التجارية من جديد علي المستوي العربي والعالمي.
ولفت إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير القدرة التنافسية في السوق، حيث تم الاستعانة بجامعة مصر كمستشار علمي لرسم الخطوات المستقبلية، فضلا عن تأهيل خطوط الإنتاج ل8 مصانع التابعة لها بالإضافة عقد دورات تدريبية لنحو 2000 عامل لزيادة كفاءاتهم وقدرتهم الإنتاجية أجل الحصول على الجودة المنشودة. 
وتعد قها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هى أولى الشركات التي أنشئت في مصر في مجال التعبئة وحفظ المنتجات عام 1940 ونظرا لما حققته من نجاح وما اكتسبته من خبرة عملية أصبح منتجاتها مطلوبة في جميع أنحاء العالم.

الشركات وزارة التموين محافظة محافظة القليوبية العلامة التجارية التجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائية وزارة التموين والتجارة

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