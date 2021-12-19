مصرع سائق فى تصادم سيارة وأتوبيس على طريق الأوتوستراد بـ15 مايو

لقي سائق مصرعه إثر تصادم سيارة نقل، تسير عكس الاتجاه وأتوبيس، بطريق الأوتوستراد بمنطقة بين الجبلين دائرة قسم شرطة 15 مايو.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بمنطقة 15 مايو.

وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير قائد سيارة فان في الاتجاه المعاكس، اصطدم به أتوبيس وتوفي سائق السيارة جراء ذلك.

وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى العام، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش، وتم رفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.