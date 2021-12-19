الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء فى بولاق الدكرور 4 أيام

متهمين
متهمين

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس متهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء وسحله في شوارع بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

البداية عندما ألقى ضباط مباحث أمن الجيزة، القبض على 2 من المتهمين بالاعتداء على شاب بالأسلحة البيضاء، وسحله في الشارع ببولاق الدكرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد باعتداء عدد من الأشخاص على شاب بأسلحة بيضاء، ونقله إلى المستشفى مصابا بعدة جروح وكدمات.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أنه خلال جلوس المجني عليه بصحبة اثنين من أصدقائه في الشارع، فوجئ باعتداء مجموعة من الأشخاص عليه بالأسلحة البيضاء وسحله بالشارع بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن إصابته بجروح متعددة، وتم تحديد هوية المتهمين بعد فحص كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال المصاب وشهود العيان، وتمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من المتهمين.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، عن إصابته بجروح قطعية متعددة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى إصابته بجرح قطعي بالظهر وآخر أعلى الظهر.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان من سكان الشارع، الذين أكدوا اعتداء المتهمين على المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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وائل لطفي

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