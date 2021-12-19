الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هل تجزئ سنة الوضوء عن تحية المسجد؟ الفيل يجيب

أشرف الفيل
أشرف الفيل

ورد سؤال إلى الشيخ أشرف الفيل، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" خلال البث المباشر الذي يجريه بصفة مستمرة، للرد على استفسارات المواطنين، والرد على أسئلة المتابعين حول العبادات والمعاملات اليومية والأمور المستجدة في حياتهم على مدار اليوم من سائل يقول: هل هناك سُنة للوضوء عقب الانتهاء منه حيث يقول لي بعض الأصدقاء إنهم زيادة في القرب من الله يقومون بصلاة سنة للوضوء تعبدًا لله، فما صحة ذلك؟

رد الفيل:"نعم هناك سنة للوضوء وهى جائزة وكيفيتها، أنه إذا توضأ الإنسان يصلي ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ولو في وقت النهي، لأن الرسول (ص) قال: مَن توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.

واستدل الفيل بحديث آخر، حيث جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين،: أن النبي (ص) قال لبلال عند صلاة الفجر: "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دَفَّ نعليك بين يدي في الجنة؟ قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي". 

عدد ركعات سنة الوضوء

أضاف الفيل، أن هذه الصلاة تسمى سنة الوضوء، وهي غير محددة بعدد أو قراءة معينة، بل يصلي المسلم منها ما شاء. 

هل تجزئ سنة الوضوء عن تحية المسجد؟

أوضح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف أن سنة الوضوء تجزئ هذه الصلاة عن تحية المسجد لمن دخل المسجد، لأنها يتحقق بها المقصود، وكذا يجوز أداؤها في أوقات النهي كغيرها من ذوات الأسباب.

هل تجزئ سنة الوضوء عن تحية المسجد عدد ركعات سنة الوضوء الشيخ اشرف الفيل الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية العبادات والمعاملات سنة الوضوء

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