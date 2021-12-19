تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يختتم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، اليوم الأحد، دورته الـ28 بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم حفل الختام الفنان سامح حسين بمشاركة المخرجة شيماء شكري التي تقدم باللغة الإنجليزية، ويسبق توزيع الجوائز والتكريمات افتتاحية بعنوان "أكون" فكرة وإخراج محمد مرسي مخرج حفل الختام.

ويكرم حفل الختام 5 مبدعين في مجال المسرح هم: الراحل الأستاذ الدكتور فوزي فهمي الذي تحمل الدورة اسمه، جان جاي ليكا من (فرنسا)، المخرج خالد الطريفي من (الأردن)، المخرج ناجي الحاي (الإمارات)، المخرجان الكبيران حسن الجريتلي وعصام السيد (مصر).

افتتاحية حفل ختام المهرجان (أكون) هي فكرة وإخراج محمد مرسي، تأليف موسيقى محمد شحاته، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تصميم إضاءة ياسر شعلان، فيديو وجرافيك محمد المأموني، تمثيل إسلام عبدالشفيع – أحمد عبدالعزيز، الراقصون سلمى محمد – ندى أمين – جودانه طاهر – محمد علاء- ممدوح عادل، هيئة الإخراج محمد فاروق – حازم خميس-محمود مجيد، تدقيق لغوي الدكتور مدحت عيسى. الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلقت يوم 14 ديسمبر.

المهرجان يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبدالدايم وشكلت لجنته العليا من: الدكتور جمال ياقوت رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي، الفنان سعيد قابيل، مديرا المهرجان، وعضوية كل من: الدكتورة هدى وصفي، الدكتور أبوالحسن سلام، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر والفنان حازم شبل.