«التضامن»: إنقاذ أربعيني بلا مأوى ونقله لإحدى دور الرعاية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوحدة شرق القاهرة بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

أشارت الشكوى التي تلقتها وزارة التضامن إلى وجود مواطن في الأربعينيات من العمر بلا مأوى بمنطقة شارع الحجاز بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن يظهر عليه علامات الإعياء والمرض الشديد، بالإضافة إلى أنه ينتابه رعشة شديدة بسبب سوء حالة الطقس أثناء فترات الليل، وعليه فقد توجه أعضاء فريق وحدة شرق القاهرة وقد تم العثور على المواطن ويدعى "ح. ن. ح"، كان يعمل بالمعمار بمنطقة السيدة عائشة.

وتابعت وزارة التضامن، عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأحد: بالانتقال اتضح أنه من الأشخاص بلا مأوى المترددين على وحدة شرق القاهرة لتلقى بعض المساعدات، علما بأنه كان يقيم سابقا بجوار مستشفى كليوباترا بمصر الجديدة وقد انتقل إلى منطقة الكوربة منذ شهرين تقريباً، وقد أشار المواطن إلى أنه كان يقيم مع ابنته الصغيرة بعد الانفصال عن الزوجة بحجرة بمنطقة الدويقة، وبعد وفاة الابنة واستغناء صاحب العمل عنه بسبب إصابته بمرض القلب وعدم قدرته على مواصلة العمل ، الأمر الذي أدى إلى تراكم الديون عليه وطرده من المسكن المستأجر وأصبح بلا مأوى.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في هذا الإطار فقد تولى أعضاء فريق وحدة شرق القاهرة إقناع المواطن بالذهاب إلى إحدى دور الرعاية، حيث إنه بحاجة لرعاية طبية نظرا لإصابته بمرض القلب، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للمواطن فقد تم تحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع العميد مأمور قسم شرطة النزهه وإيداع المواطن بإحدى دورالرعاية، لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.