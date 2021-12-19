«تموين بورسعيد»: تخفيضات تصل لـ 50% على الخضروات والفاكهة بسوق العصر

كشف ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد عن توجيه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالتنسيق مع مديرية التموين وديوان عام حى العرب لعمل تخفيضات تصل إلى 50% على الخضروات والفاكهة بسوق العصر (1) و(2) خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 31 الشهر الجاري، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صباح اليوم الأحد، مع ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة واللواء محمد يسرى رئيس ديوان حى العرب.

من ناحيته، قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية إن البطاطس بالأسواق تترواح من 2 إلى 4 جنيهات نتيجة ضخ معروض العروة الشتوية، الأمر الذى تسبب فى تراجع سعرها بنسبة 30 % قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن أسعار الخضروات تسجل تراجعاً بشكل عام من 15 إلى 30 % خلال ديسمبر 2021 قياسًا على ديسمبر 2020 بسبب المعروض الكبير فى السوق من أغلب الأصناف.

وأشار إلى أن سعر البصل بحد أقصى سعر 3 جنيهات وتسجل الملوخية سعر من 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان من 3 إلى 4 جنيهات وقلقاس 2 إلى 2.5 جنيه والخيار من 4 إلى 5 جنيهات، والليمون من 5 إلى 8 جنيهات والجزر 2.5 إلى 3 جنيهات.

وتابع حاتم النجيب، أن أسعار الفاكهة الموالح تشهد طلب منخفض فى السوق، وتسجل الجوافة 5 إلى 7 جنيهات والبرتقال 4 إلى 5 جنيهات والتفاح المستورد من 8 إلى 17 جنيها.